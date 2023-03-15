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13:41, 15 марта 2023Культура

На Бали отменили концерт группы Little Big

На Бали отменили запланированный на 16 марта концерт группы Little Big

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Бали отменили концерт группы Little Big, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети музыкантов. Речь идет о мероприятии, которое должно было пройти 16 марта в одном из местных клубов.

«Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля», — заявили артисты.

Отмечается, что поклонники коллектива возмутились в комментариях под записью тем, что участники группы сообщили о переносе за день до запланированного шоу. Little Big пока не реагировали на негативную реакцию фанатов.

Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы Little Big Илью Прусикина в реестр иностранных агентов. Уточняется, что Прусикин получал помощь от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах, на которых призывал остановить спецоперацию России на Украине.

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Сергей Равин
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