На Бали отменили запланированный на 16 марта концерт группы Little Big

На Бали отменили концерт группы Little Big, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети музыкантов. Речь идет о мероприятии, которое должно было пройти 16 марта в одном из местных клубов.

«Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля», — заявили артисты.

Отмечается, что поклонники коллектива возмутились в комментариях под записью тем, что участники группы сообщили о переносе за день до запланированного шоу. Little Big пока не реагировали на негативную реакцию фанатов.

Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы Little Big Илью Прусикина в реестр иностранных агентов. Уточняется, что Прусикин получал помощь от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах, на которых призывал остановить спецоперацию России на Украине.