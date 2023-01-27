Основателя группы Little Big признали иноагентом

Минюст России включил в реестр иноагентов основателя группы Little Big Илью Прусикина

Министерство юстиции России включило основателя группы Little Big Илью Прусикина и еще четырех человек в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в публикации на сайте ведомства.

Кроме Прусикина иноагентами признали журналиста Фиделя Агумава, официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басана Омбадыкова, правозащитника Рафиса Кашапова и активистку Дарью Серенко.

Уточняется, что Прусикин получал помощь от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах, на которых призывал остановить спецоперацию России на Украине. Музыкант также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

Агумава также выступал против спецоперации на Украине и пропагандировал ЛГБТ-отношения. Омбадыков, являясь гражданином США, поддерживал Украину. Кашапов выступал с призывами к нарушению российского законодательства и борьбе с действующей государственной властью. Серенко собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ-отношения и способствовала продвижению лиц, участвующих в акциях протеста.

Отмечается, что все фигуранты списка проживают за границей.

Минюст также внес в реестр ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав. В ведомстве объяснили, что эти организации основаны лицами, признанными ранее иноагентами — политологом Андреем Колесниковым и организацией «Роскомсвобода».

