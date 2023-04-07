Прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы проверит эстрадного певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Московская прокуратура проверит российского эстрадного певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — заявили в органах.

Известно, что в марте текущего года соответствующее обращение генпрокурору Игорю Краснову направил руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он подчеркнул, что поп-исполнитель «неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ».