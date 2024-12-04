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17:19, 4 декабря 2024Культура

Ахеджакову потребовали признать иноагентом

Лию Ахеджакову потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Лию Ахеджакову предложили признать иноагентом и лишить звания народной артистки России из-за фразы «Слава Украине!» после спектакля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

Сообщается, что с таким требованием выступили активисты движения «Сорок сороков». Они утверждают, что подобными лозунгами в публичном пространстве Ахеджакова порочит звание народного артиста.

Также представители движения указали на то, что свой спектакль «Мой внук Вениамин» она показывает только на зарубежных площадках, где и делает свои политические заявления. Обращение уже направлено в Минюст.

Ранее сообщалось, что артистка произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления. Обращен возглас Ахеджаковой был к зрителям, а некоторые гости ответили на него.

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