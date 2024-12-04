Ахеджакова произнесла лозунг «Слава Украине!» после спектакля

Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине!» после спектакля в Лос-Анджелесе

Советская актриса Лия Ахеджакова, известная по роли в «Иронии судьбы» и других культовых картинах, произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!» после спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что она получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу. Известно, что Ахеджакову просили проверить на спонсирование Вооруженных сил Украины, а сама она требовала заблокировать всех, кто писал ей гневные сообщения в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Ахеджакова прокомментировала скандал после спектакля в немецком Бремене. Тогда артистке из зала передали украинский флаг, который она развернула и продемонстрировала публике.