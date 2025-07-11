NYT: Застреленный подполковник СБУ Воронич командовал группой, убившей Моторолу

Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич в 1990-х годах командовал группой, убившей в результате покушения лидера донбасского ополчения Арсена Павлова. О связи застреленного в Киеве офицера с убийством Моторолы рассказали журналисты The New York Times (NYT).

«Это подразделение, известное как Пятое управление и получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство высокопоставленного командира российских сепаратистов по имени Арсен Павлов», — говорится в публикации.

В издании при этом не уточнили, причастен ли Воронич к покушению на лидера ополчения напрямую.

Об убийстве Воронича в Киеве стало известно в четверг, 10 июля. Неизвестный приблизился к старшему оперативнику одного из отделов СБУ, совершил пять прицельных выстрелов и затем скрылся.