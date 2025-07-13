Муж и жена опоздали в аэропорт из-за грубости таксиста и отсудили десятки тысяч рублей

В России супруги отсудили у перевозчика 77 тысяч рублей за грубость таксиста

Супружеская пара из России опоздала на рейс в московский аэропорт Шереметьево из-за грубости таксиста и отсудила у компании-перевозчика крупную компенсацию почти в 80 тысяч рублей. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел 10 октября 2024 года. Муж и жена Ленских (фамилия изменена) должны были вылетать в Саранск и вызвали такси. По дороге водитель грубо нарушал правила дорожного движения, а на замечания пассажиров отвечал нецензурной бранью. В итоге супруги решили прервать поездку, и таксист высадил их на магистрали. Поиск другого такси занял некоторое время, и они опоздали на рейс. До Саранска им пришлось добираться на поезде. Россияне подали иск против компании-агрегатора, а также фирмы, которая наняла таксиста-грубияна.

Слушание дела проходило в мировом суде 108-го участка района Богородское. Агрегатор был признан ненадлежащим ответчиком, так как только предоставлял платформу для оформления заказа. Фирма-перевозчик пыталась доказать, что выступала агентом таксиста и не должна отвечать за его действия. Однако суд подтвердил, что при вызове такси договор о предоставлении услуг заключался именно с перевозчиком.

В итоге супругам была присуждена компенсация в размере 77,2 тысячи рублей. В сумму входят стоимость проезда на такси до аэропорта, стоимость билетов на «Аэроэкспресс» до Белорусского вокзала и билетов на поезд до Саранска, также компенсация морального вреда и отказ возместить убытки в добровольном порядке.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин постановил штрафовать таксистов за незнание города. Штраф в размере пяти тысяч рублей будет накладываться на перевозчиков, которые не прошли аттестацию на знание ключевых объектов столицы.

