Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:45, 26 мая 2025Россия

В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

В Москве начнут штрафовать таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил установить штраф для таксистов за незнание города. Закон о внесении изменений в столичный Кодекс об административных правонарушениях размещен на официальном портале мэра.

Штраф в размере пяти тысяч рублей будет накладываться на перевозчиков, которые не прошли аттестацию на знание ключевых объектов в столице. Таксисты должны помнить расположение объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, спорта, образования, медицинских организаций и органов власти, а также пути подъезда к ним.

Соответствующий закон был принят Мосгордумой 21 мая.

В апреле столичный таксист выставил счет матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине на 19 тысяч рублей. Волонтер и женщина, разыскивающая пропавшего сына, прибыли вместе в российскую столицу. Они взяли такси до отеля, но оно оказалось чересчур дорогим. Лишь после звонка в полицию водитель снизил цену до пяти тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроновод ВСУ обратился к российским военным с необычной просьбой

    Мирные жители встретили российских военных объятиями и попали на видео

    Германия решила не сообщать публично о поставках Киеву определенных видов оружия

    Популярный актер заявил о приоритете ментального здоровья над уборкой

    В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

    В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро

    Дачникам раскрыли способы избавиться от колорадского жука

    Стало известно о формировании «очень красивого котла» для ВСУ на одном направлении

    Вице-канцлер Германии опроверг смену политики страны по дальнобойному оружию для Украины

    Украинские военные подожгли храм в российском селе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости