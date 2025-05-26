В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

В Москве начнут штрафовать таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил установить штраф для таксистов за незнание города. Закон о внесении изменений в столичный Кодекс об административных правонарушениях размещен на официальном портале мэра.

Штраф в размере пяти тысяч рублей будет накладываться на перевозчиков, которые не прошли аттестацию на знание ключевых объектов в столице. Таксисты должны помнить расположение объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, спорта, образования, медицинских организаций и органов власти, а также пути подъезда к ним.

Соответствующий закон был принят Мосгордумой 21 мая.

В апреле столичный таксист выставил счет матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине на 19 тысяч рублей. Волонтер и женщина, разыскивающая пропавшего сына, прибыли вместе в российскую столицу. Они взяли такси до отеля, но оно оказалось чересчур дорогим. Лишь после звонка в полицию водитель снизил цену до пяти тысяч.