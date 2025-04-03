В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

В Москве таксист выставил счет матери участника СВО на 19 тысяч рублей

В Москве таксист выставил счет матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине на 19 тысяч рублей. Об этом случае рассказало полпредство Бурятии в столице в Telegram.

Как рассказали в полпредстве, сын россиянки пропал без вести на фронте. Женщина пытается узнать информацию о бойце в различных ведомствах. С этой целью она, в частности, приехала в столицу, где ее сопровождал волонтер.

На такси женщины планировали добраться из аэропорта Домодедово до гостиницы на проспекте Мира, расстояние между которыми составляет около 50 километров. По итогу поездки таксист выставил пассажиркам счет в 18 970 рублей.

Как видно на приложенном к публикации кадре, водитель попросил более 7 тысяч рублей за километраж и еще 11 тысяч — за время проведенное в пути (1 час и 15 минут). После звонка в полицию он снизил цену до 5 тысяч рублей.

«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — отметили в полпредстве.

Ранее в Москве мигрант за рулем такси отказался везти раненого бойца СВО в военной форме. При этом со счета бойца списали деньги за ожидание машины.