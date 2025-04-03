Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 3 апреля 2025Россия

В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

В Москве таксист выставил счет матери участника СВО на 19 тысяч рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве таксист выставил счет матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине на 19 тысяч рублей. Об этом случае рассказало полпредство Бурятии в столице в Telegram.

Как рассказали в полпредстве, сын россиянки пропал без вести на фронте. Женщина пытается узнать информацию о бойце в различных ведомствах. С этой целью она, в частности, приехала в столицу, где ее сопровождал волонтер.

На такси женщины планировали добраться из аэропорта Домодедово до гостиницы на проспекте Мира, расстояние между которыми составляет около 50 километров. По итогу поездки таксист выставил пассажиркам счет в 18 970 рублей.

Как видно на приложенном к публикации кадре, водитель попросил более 7 тысяч рублей за километраж и еще 11 тысяч — за время проведенное в пути (1 час и 15 минут). После звонка в полицию он снизил цену до 5 тысяч рублей.

«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — отметили в полпредстве.

Ранее в Москве мигрант за рулем такси отказался везти раненого бойца СВО в военной форме. При этом со счета бойца списали деньги за ожидание машины.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

    Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

    Дзюба порассуждал о шансах победить Махачева в бою по правилам ММА

    Британский журнал посвятил обложку отрезающему США от остального мира Трампу

    Названо способное изменить ход СВО оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше