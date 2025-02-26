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09:19, 26 февраля 2025Россия

В Москве мигрант за рулем такси отказался везти раненого бойца СВО в военной форме

В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве мигрант за рулем такси отказался везти раненого участника специальной военной операции (СВО) с позывным Каспер. Об этом сообщает «Русская Община» в Telegram.

Военнослужащий вызвал машину в госпиталь, в котором он проходит лечение. По его словам, водитель развернулся, увидев его военную форму. При этом со счета бойца списали деньги за ожидание.

Общественники смогли вычислить таксиста. В беседе с ними он заявил о поддержке спецоперации и извинился перед солдатом. Каспер выразил благодарность за оказанную ему помощь.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске. Там таксист отказался везти вдову другого бойца СВО с ребенком после концерта на 23 Февраля. После отказа женщины покинуть салон водитель увез ее с ребенком в противоположном направлении.

ЖЗЛ
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