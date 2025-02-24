Таксист отказался везти вдову бойца СВО с ребенком домой

В Челябинске таксист отказался везти домой вдову бойца СВО и ее ребенка

В Челябинске таксист отказался везти вдову бойца специальной военной операции (СВО) с 12-летним ребенком домой. О конфликте женщина рассказала «МК».

По словам россиянки, 23 февраля она с сыном возвращалась с концерта в честь Дня защитника Отечества. Когда мать с мальчиком сели в машину, водитель заявил, что они якобы испачкали грязью коврики в салоне. «При этом мы вышли в чистой обуви из театра и не ходили по грязной улице. Посмотрев вниз, я обнаружила под ногами абсолютно грязные коврики, все было запачкано — и спинки, и коврики, впрочем, как и весь автомобиль снаружи. Конечно, я ответила водителю, что в таком состоянии его автомобиль был и до нас», — рассказала вдова военнослужащего.

Как утверждает женщина, после этого таксист отменил заказ и потребовал от пассажиров покинуть машину. В ответ россиянка пояснила, что ее сын только после болезни, и они в легкой одежде. В результате, со слов супруги участника СВО, водитель заявил, что увезет ее в другое место и направил автомобиль в противоположную от дома россиянки сторону, но через некоторое время остановился и позвонил в полицию.

«Когда ответили, он сообщил, что я отказываюсь выходить, назвав мое состояние "неадекватным", на что оператор полиции, принимавшая вызов на громкой связи, назвала меня "бухая, что ли»", — сказала собеседница издания.

В результате, оказавшись в отделении, таксист и вдова бойца СВО написали друг на друга заявления. Женщина считает, что водитель нанес ей моральный вред, унизив и оскорбив достоинство. Она намерена обращаться в суд и прокуратуру. Подробности об обвинениях со стороны водителя не уточняются.

Ранее в Екатеринбурге вдова бойца СВО с пятью детьми больше года добивалась выплат. Как выяснилось, все это время женщина потратила на попытки задокументировать смерть супруга на фронте.