Вдова российского бойца СВО с пятью детьми больше года добивалась выплат

В Екатеринбурге вдова бойца СВО с пятью детьми больше года добивалась выплат

В Екатеринбурге вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине с пятью детьми больше года добивалась выплат. Об этом пишет E1.RU.

О том, что мужчина не вернется с фронта, россиянка узнала в ноябре 2023 года от сослуживцев. Российский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевого задания.

«Я потеряла мужа и осталась с пятью детьми на съемной квартире. (...) Спустя неделю мне звонили мошенники, говорили, что мой муж в плену, отправляли фото и требовали за полчаса найти 250 тысяч [рублей], чтобы его отправили домой», — вспомнила она.

По ее словам, спасти сбережения тогда ей помог председатель благотворительного фонда «Ветераны СВО и КТО», который убедил женщину, что с ней общаются аферисты, приехал и заблокировал неизвестные номера.

После этого россиянка обратилась в воинскую часть, где служил муж. Там ей сообщили, что военнослужащего должны признать пропавшим без вести, чтобы семье начали выплачивать половину его оклада — по 19 тысяч рублей в месяц. Но в первые полгода многодетная мать не могла добиться никаких выплат.

Далее россиянка решила обратиться в суд, чтобы признать смерть мужа на фронте. «Я обратилась в наш военкомат, написала все заявления, чтобы из части пришли документы. Но в итоге на это ушло еще почти пять месяцев! Я постоянно звонила в часть и военкомат, везде только завтраками кормили», — заявила женщина.

Она отметила, что прошло еще три месяца, прежде чем был назначен суд. В итоге 24 декабря 2024 года иск был удовлетворен. Однако самого военного так и не нашли.

Ранее вдове бойца СВО из Перми отказали в выплатах из-за одной ошибки. Деньги она смогла получить только после обращения в прокуратуру.