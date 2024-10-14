В российском городе вдове бойца СВО отказали в выплатах из-за одной ошибки

Вдове бойца СВО из Перми отказали в выплатах из-за одной ошибки

Вдове бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Перми отказали в выплатах из-за одной ошибки. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал Сапко, жительница российского города узнала, что ее муж уже не вернется с фронта и обратилась за положенными ей выплатами и пособиями, но получила отказ. «Причиной стала документальная ошибка», — констатировал омбудсмен.

После вмешательства военной прокуратуры ошибку исправили, а положенные выплаты женщине перечислили.

Ранее вдове бойца СВО с тремя детьми в Екатеринбурге отказали в выплатах за мужа из-за того, что ранение, в результате которого его не удалось спасти, военный получил в Курской области.