Жена бойца СВО с тремя детьми получила похоронку на мужа и осталась без «гробовых»

Вдове бойца СВО с тремя детьми в Екатеринбурге отказали в выплатах за мужа

В Екатеринбурге многодетная мать, вдова участника специальной военной операции (СВО) осталась без «гробовых» выплат за мужа. Об этом сообщает издание E1.

По словам россиянки, ее муж отправился в зону боевых действий из-за желания обеспечить достойную жизнь детям. «К тому же многие его друзья подписали контракты», — отметила россиянка.

Примерно через два месяца после подписания контракта с Минобороны женщине сообщили о смерти бойца. Издание опубликовало полученную ею похоронку — извещение, что солдата не стало в бою.

При этом в получении выплат вдове военнослужащего отказали. Этому послужило то, что местом его смерти указана Курская область. Между тем, выплата предоставляется за бойцов, «принимавших участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», как указано в отказе.

В военкомате горожанке пояснили, что выплату она получит, но за ней «придется побегать». Депутат Госдумы Максим Иванов назвал ситуацию маразмом и пообещал выяснить, носит ли проблема системный характер.

Ранее отца другого бойца СВО обязали вернуть выплаты за сына. Денег его лишила мать солдата — она смогла доказать в суде, что мужчина не принимал участия в воспитании будущего военнослужащего.