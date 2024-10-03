Отца участника СВО обязали вернуть «гробовые» за сына

В Приморье мать участника СВО лишила отца военнослужащего «гробовых» выплат

В Приморском крае мать участника специальной военной операции (СВО) лишила биологического отца военнослужащего «гробовых» выплат. Об этом сообщает издание NewsVL в Telegram.

С исковым заявлением в суд обратилась мать солдата. По ее мнению, мужчина не принимал участия в воспитании ребенка и, следовательно, не может претендовать на выплату.

Суд встал на сторону россиянки, обязав ответчика вернуть полученные им денежные средства.

Ранее родственники участника СВО из Свердловской области рассказали о неожиданном исчезновении денег с его банковской карты. Они получили уведомление от банка уже после смерти бойца. Близкие военного подозревают его командира, которому был известен пароль от карты.