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10:25, 3 октября 2024Россия

Отца участника СВО обязали вернуть «гробовые» за сына

В Приморье мать участника СВО лишила отца военнослужащего «гробовых» выплат

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Приморском крае мать участника специальной военной операции (СВО) лишила биологического отца военнослужащего «гробовых» выплат. Об этом сообщает издание NewsVL в Telegram.

С исковым заявлением в суд обратилась мать солдата. По ее мнению, мужчина не принимал участия в воспитании ребенка и, следовательно, не может претендовать на выплату.

Суд встал на сторону россиянки, обязав ответчика вернуть полученные им денежные средства.

Ранее родственники участника СВО из Свердловской области рассказали о неожиданном исчезновении денег с его банковской карты. Они получили уведомление от банка уже после смерти бойца. Близкие военного подозревают его командира, которому был известен пароль от карты.

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      Алан Босиков
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