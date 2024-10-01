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12:49, 1 октября 2024Россия

Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

С карточки бойца СВО из Екатеринбурга исчезли деньги сразу после прощания

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Родственники российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Екатеринбурга сообщили о таинственном исчезновении выплат с его банковской карточки. Деньги пропали сразу после прощания, пишет E1.RU.

Как пишет издание, с июля родные ничего не знали о судьбе военного — на связь он не выходил и числился без вести пропавшим.

Родные участника СВО получили сообщение о снятии денег, после чего сразу же обратились в военную прокуратуру. С их слов, саму пластиковую карту, на которую поступало воинское довольствование, и пароль от нее военнослужащий оставил командованию воинской части, попросив перевести все деньги его семье в случае, если будет понятно, что с фронта он уже не вернется.

В сентябре стало известно, что боец получил ранение, спасти его не удалось. При этом родственники утверждают, что зарплатную карту военного не заблокировали, а деньги с нее они не получили.

«У нас и так боль, страдание, а тут еще последнее забрали. Память о человеке, его жизнь теперь уже ничего не стоят. Они просто воспользовались ситуацией. Не может быть, что на них нет управы. Не верю в это!» — рассказала изданию родственница участника СВО.

Ранее в Иркутской области произошел спор из-за «гробовых» выплат участника СВО. Претендентами на получение денег оказались как его родные сестры, так и опекун, и мать его ребенка, с которой тот не состоял в официальном браке.

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      Елена Торубарова
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