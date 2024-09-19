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10:06, 19 сентября 2024Россия

Российский военный не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов

Военный из Татарстана не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный из Татарстана не получал выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине из-за долгов, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, у 48-летнего мужчины образовалась задолженность по кредитным платежам. В итоге на его счета наложили арест, и военный не мог получить положенные ему по закону выплаты за участие в СВО.

Россиянин несколько раз обращался в службу судебных приставов с просьбой приостановить исполнительные производства и снять арест со счета, но реакции не последовало. Тогда мужчина обратился в прокуратуру.

На сегодняшний день арест с банковского счета бойца СВО сняли, исполнительные производства приостановили, удержанные деньги вернули.

«По закону исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, подлежат приостановлению», — пояснили в Генпрокуратуре.

Ранее в Московской области участник СВО впал в кому, а очнувшись, узнал об оформленных на его имя восьми кредитах. Их взяла жена военнослужащего.

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      Елена Торубарова
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