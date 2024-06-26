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15:10, 26 июня 2024Россия

Жена участника СВО втайне оформила на него восемь кредитов

В Подмосковье жена участника СВО втайне оформила на него восемь кредитов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области жена участника специальной военной операции на Украине (СВО) втайне оформила на него восемь кредитов. После развода с ней мужчина обратился с заявлением в полицию, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, перед отправкой на фронт военнослужащий оформил доверенность на беременную жену, чтобы у нее была возможность распоряжаться его счетами. В ноябре 2022 года боец был ранен гранатой в голову и впал в кому. В связи с ранением военному выплатили 4,5 миллиона рублей. Потратив эту сумму, жена оформила на мужа еще восемь кредитов на 1,15 миллиона рублей. Деньги она тратила на новорожденную дочь и строительство двух частных домов на участках в Кашире. Организацией строительных работ занимались родители девушки, которым она переводила деньги.

Боец СВО узнал о тратах, когда вышел из комы. Мужчина начал контролировать расходы семьи, из-за этого в паре начались ссоры. В июне 2024 года супруги развелись. После развода мужчина узнал об оформленных на него кредитах и обратился в полицию.

В феврале 2024 года в Екатеринбурге жена участника СВО добилась отмены развода с мужчиной ради получения выплат от государства. По словам родственников военного, четырьмя годами ранее она сама выставила мужчину из дома.

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      Елена Торубарова
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