Россия взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ заняли Николаевку и населенный пункт Карла Маркса в ДНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» взята Николаевка. Между тем подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса.

Кроме того, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные почти на три километра вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области Украины. По его словам, в этом регионе более благоприятный рельеф и другие условия, которые позволят обойти хорошо укрепленные позиции украинских сил, расположенные на стратегических высотах на западе ДНР.

