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03:38, 13 июля 2025Россия

Российская армия вклинилась в оборону ВСУ в Днепропетровской области

Марочко: ВС России на 3 км вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные почти на три километра вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области Украины, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Уже отмечена работа инженерных служб Днепропетровской области, которые на пути продвижения наших войск пытаются устанавливать минные заграждения, строить какие-то фортификации», — отметил собеседник агентства.

Военный эксперт отметил, что наступление российских войск в Днепропетровской области поможет ускорить освобождение соседней Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, в этом регионе более благоприятный рельеф и другие условия, которые позволят обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков, расположенные на стратегических высотах на западе ДНР.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России, имея успех в боях на двуреченском плацдарме, наносят удары по украинской группировке, дислоцированной в Купянске Харьковской области. Он указал, что российские военные около Купянска наносят удары с пяти направлений.

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