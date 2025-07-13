Месси оформил дубль в пятом матче подряд

Лионель Месси оформил дубль за «Интер Майами» в пятом матче подряд

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в пятом матче Главной лиги футбола (MLS) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Месси дважды поразил ворота «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата MLS. Аргентинец забил на 17-й и 62-й минутах встречи и помог своей команде победить со счетом 2:1.

До этого Месси отмечался дублем против «Монреаля» (дважды), «Коламбуса» и «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард установил рекорд MLS еще в предыдущем матче, став первым игроком в истории турнира, отличившемся дублем в четырех встречах кряду.

В нынешнем регулярном чемпионате MLS Месси забил 16 голов в 16 матчах. «Интер Майами» идет на седьмом месте в турнирной таблице, в активе команды 38 очков после 19 матчей. У лидирующей «Филадельфии Юнион» 43 очка в 22 матчах.