Соратник бывшего премьера Венгрии ушел работать в китайский автопром

Бывший глава МИД Венгрии Сийярто ушел работать в китайскую автомобильную компанию BYD

Покинувший пост министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, соратник бывшего премьера Виктора Орбана, объявил, что отказывается от полномочий депутата национального парламента и переходит на работу в китайскую автомобильную компанию BYD. Об этом со ссылкой на запись в социальной сети политика сообщают «Ведомости».

Он объяснил такое решение «весьма престижным предложением занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики». На новом месте он будет отвечать за международные связи группы и развитие новых направлений бизнеса.

Венгерский МИД Сийярто возглавлял с 2014 года. Покинуть его пришлось после разгромного поражения партии «Фидес» на выборах в апреле.

На своем посту он способствовал развитию отношений с Россией, в том числе договаривался о контрактах на покупку нефти и газа. На родине его обвиняли в действиях в интересах Москвы в ущерб Будапешту, однако сам Сийярто считает, что помогал своей стране.

В том числе вместе с Орбаном Сийярто являлся одним из самых активных критиков поддержки Украины со стороны ЕС и требовал немедленно отменить решения по запрету поставок российских энергоносителей.