Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 23 апреля 2026

В Венгрии объяснили поражение Орбана на выборах вмешательством Украины

Сийярто: Орбан проиграл выборы в Венгрии из-за вмешательства Украины
Марина Совина
Петер Сийярто . Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Telex объяснил поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и партии «Фидес» на парламентских выборах вмешательством Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский, украинское правительство и брюссельские институты не поддерживали политический курс правящей партии и были заинтересованы в смене власти.

«Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — сказал Сийярто.

Ранее газета L'AntiDiplomatico писала, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, в отличие от других европейских лидеров, не является сторонником помощи Украине. Как отмечало издание, Мадьяр не торопится направлять Киеву средства, в которых нуждается его собственная страна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok