Сийярто: Орбан проиграл выборы в Венгрии из-за вмешательства Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Telex объяснил поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и партии «Фидес» на парламентских выборах вмешательством Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский, украинское правительство и брюссельские институты не поддерживали политический курс правящей партии и были заинтересованы в смене власти.

«Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — сказал Сийярто.

Ранее газета L'AntiDiplomatico писала, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, в отличие от других европейских лидеров, не является сторонником помощи Украине. Как отмечало издание, Мадьяр не торопится направлять Киеву средства, в которых нуждается его собственная страна.