L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Киеву

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, в отличие от других европейских лидеров, не является сторонником помощи Украине. Об этом пишет газета L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, Мадьяр не торопится направлять Киеву средства, в которых нуждается его собственная страна. «Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 миллиардов евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», — говорится в статье.

В связи с этим эксперты считают, что оптимизм Украины по поводу смены власти в Венгрии является преждевременным.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что Мадьяр соревнуется с президентом Украины Владимиром Зеленским в получении средств от Евросоюза. При этом подчеркивалось, что Киев приблизился к грани банкротства, поэтому ему необходимо получить финансовую помощь не позже мая.