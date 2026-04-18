Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 18 апреля 2026

Украине сообщили неприятную новость о Мадьяре

L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Киеву
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, в отличие от других европейских лидеров, не является сторонником помощи Украине. Об этом пишет газета L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, Мадьяр не торопится направлять Киеву средства, в которых нуждается его собственная страна. «Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 миллиардов евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», — говорится в статье.

В связи с этим эксперты считают, что оптимизм Украины по поводу смены власти в Венгрии является преждевременным.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что Мадьяр соревнуется с президентом Украины Владимиром Зеленским в получении средств от Евросоюза. При этом подчеркивалось, что Киев приблизился к грани банкротства, поэтому ему необходимо получить финансовую помощь не позже мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok