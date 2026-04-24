04:52, 24 апреля 2026Мир

«Никогда не служил интересам России». Глава МИД Венгрии ответил на обвинения в связях с Москвой

Марина Совина
Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который вскоре покинет этот пост, прокомментировал свою политику в отношении России. Об этом он высказался в интервью портал Telex.

Сийярто заявил, что не жалеет о выстраивании контактов с Россией. Он отметил, что в течение 11 лет формировал «нормальные, прагматичные отношения» с Москвой. По его словам, благодаря этому Венгрия получила доступ к более дешевым энергоресурсам.

Министр также опроверг обвинения в пророссийской ориентации правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. «Мы никогда не служили интересам России», — отметил он, назвав подобные обвинения оскорбительными.

Мне очень жаль, но, оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильными

Петер Сийяртоминистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался называть Орбана союзником России. Он подчеркнул, что министр был «союзником своего народа, народа Венгрии».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также отказался считать Орбана союзником России, поскольку тот, например, не инициировал выход, Венгрии из НАТО

Сийярто объяснил поражение Орбана и партии «Фидес» на парламентских выборах вмешательством Украины. «Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — отметил он.

13 апреля сообщалось, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение. Он назвал итоги голосования «хотя и не окончательными, но понятными и болезненными».

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, проигрыш партии Орбана приведет к обострению русофобских настроений в Евросоюзе и отрицательно скажется на Венгрии и России. «Все это станет определенным откатом назад», — сказал он.

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр уже комментировал свой взгляд на отношения с Россией и возможные в них перемены. Он заверил, что Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой.

Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвоню

Петер Мадьярбудущий премьер Венгрии

Лидер «Тисы» также призвал Евросоюзу (ЕС) снять санкции с Москвы после завершения украинского конфликта. Он напомнил, что Европа является географическим соседом России, поэтому в ее же интересах покупать энергоресурсы по оптимальной цене.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на действия с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

