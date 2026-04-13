Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 13 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о поражении Орбана на выборах в Венгрии

Депутат Чепа: Победа Мадьяра на выборах в Венгрии станет откатом назад
Юлия Сычева (корреспондент)
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Проигрыш партии премьер-министра Виктора Орбана приведет к обострению русофобских настроений в Евросоюзе и отрицательно скажется на Венгрии и России, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава лидирующей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр признал необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет вести диалог с Кремлем вне зависимости от того, кто возглавит правительство.

Депутат считает, что победа Мадьяра развяжет руки «фон дер Ляйненам» и они с новой силой попытаются реализовать свои проекты. Он уверен, что проигрыш Орбана, который был последовательным приверженцем мирных переговоров с Россией, приведет к обострению русофобских настроений в Европе.

«Все это станет определенным откатом назад. Пока мы слышали предвыборное заявление Мадьяра о том, что Венгрия должна восстановить отношения в Евросоюзе, в НАТО. Это в первую очередь. Он также говорил о необходимости поддержки Украины, но при этом заявлял о том, что надо вести переговоры с Россией, потому что энергозависимость Венгрии от России остается. Но в каком ключе вести переговоры, здесь надо смотреть», — также указал парламентарий.

Ранее Мадьяр выступил перед сторонниками и пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. В частности, он заявил о намерении совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok