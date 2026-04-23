Уходящий глава МИД Венгрии Сийярто опроверг службу на пользу интересам России

Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал свои действия в отношении России. Об этом он высказался в интервью новостному порталу Telex.

Сийярто подчеркнул, что не жалеет о выстраивании контактов с Россией. Он отметил, что в течение 11 лет формировал «нормальные, прагматичные отношения» с Москвой. По его словам, благодаря этому Венгрия получила доступ к более дешевым энергоресурсам.

Глава МИД Венгрии добавил, что его оскорбляют обвинения в действиях на пользу России, поскольку он «никогда не служил российским интересам».

Ранее Сийярто объяснил поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и партии «Фидес» на парламентских выборах вмешательством Украины. «Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — отметил он.

