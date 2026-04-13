Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 13 апреля 2026Мир

Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) стоит снять санкции с России после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции, которую транслирует агентство Associated Press.

«Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату, (...) в тот момент Европа снимет санкции [с России]», — отметил он.

По словам политика, Европа, являющаяся географическим соседом России, не заинтересована в приобретении энергоресурсов по завышенной цене, что нанесло бы ущерб ее конкурентоспособности.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Москвой. Он также поблагодарил Россию и Китай за уважение к решению венгерских избирателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok