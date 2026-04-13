Мадьяр: ЕС стоит снять санкции с России после завершения конфликта на Украине

Европейскому союзу (ЕС) стоит снять санкции с России после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции, которую транслирует агентство Associated Press.

«Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату, (...) в тот момент Европа снимет санкции [с России]», — отметил он.

По словам политика, Европа, являющаяся географическим соседом России, не заинтересована в приобретении энергоресурсов по завышенной цене, что нанесло бы ущерб ее конкурентоспособности.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Москвой. Он также поблагодарил Россию и Китай за уважение к решению венгерских избирателей.