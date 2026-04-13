11:56, 13 апреля 2026

В России не стали считать поражение Орбана на выборах потерей союзника

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является союзником России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал поражение партии Орбана «Фидес» на выборах в парламент республики.

«Орбан не является союзником России. Орбан не инициировал выход, например, Венгрии из НАТО. Смысл существования этого военно-политического блока, что показала история, это как раз давление на Россию», — сказал Новиков.

По его словам, Орбан порой говорил о необходимости учитывать интересы России и ее безопасность. Однако он выступал не как пророссийский политик, а как европеец, который не хочет вести войну и считает, что нужно договориться о тех моделях решения вопросов безопасности, которые устроят всех.

«Поэтому говорить о том, что Венгрия была союзником России, невозможно. Она сохраняла, пусть и в условиях довольно острой дискуссии, союзнические отношения с НАТО и была частью этого военно-политического блока, а в любом военно-политическом блоке есть свои законы жанра, свои законы поведения, и это очень важный момент, о котором мы должны помнить», — подчеркнул Новиков.

При этом ситуация во взаимоотношениях с Евросоюзом для России вряд ли ухудшится, поскольку эти отношения и так находятся на очень низкой точке, отметил депутат. Он напомнил о подрыве веток «Северного потока», а также о поддержке Владимира Зеленского со стороны европейцев даже тогда, когда ее можно было бы существенно сократить.

«Может быть, с точки зрения замера температуры в европейском сообществе для нас Орбана будет не хватать, но концептуально позиция отдельных стран, таких как Словакия, Венгрия, Сербия, отчасти Чехия, для нас важны, но их голос не может перебить общий контекст европейской политики в отношении к России», — добавил Новиков.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром уверенно лидирует на выборах в парламент Венгрии после подсчета 91,90 процента голосов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги голосования, заявила, что Венгрия «возвращается на свой европейский путь».

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что проигрыш партии Виктора Орбана приведет к обострению русофобских настроений в Евросоюзе и отрицательно скажется на Венгрии и России.

