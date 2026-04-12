Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 12 апреля 2026Мир

Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на европейский путь

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kenzo Tribouillard / Pool / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия выбрала Европу. Об этом она написала в соцсети X.

Таким образом она прокомментировала парламентские выборы, которые прошли в Венгрии 12 апреля. «Страна возвращается на своей европейский путь», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что явка на голосовании побила рекорд 2022 года. По предварительным данным, «Тиса» забирает в парламенте 132 места из 199, «Фидес» получает 59 мест, правая партия «Наша Родина» — 8 кресел. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал свое поражение на выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на европейский путь

    Муж и жена записались в ВСУ операторами дронов и были ликвидированы

    Советник Орбана высказался о победе оппозиции в Венгрии

    В России дали совет США по Ирану

    Симоньян предостерегла проигравшего на выборах Орбана

    Президент Ирана обозначил условие для соглашения с США

    Макрон прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Фон дер Ляйен опубликовала пост о выборах в Венгрии

    В ЕС призвали снять один запрет для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok