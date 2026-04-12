Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на европейский путь

Глава ЕК фон дер Ляйен: Венгрия возвращается на своей европейский путь

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия выбрала Европу. Об этом она написала в соцсети X.

Таким образом она прокомментировала парламентские выборы, которые прошли в Венгрии 12 апреля. «Страна возвращается на своей европейский путь», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что явка на голосовании побила рекорд 2022 года. По предварительным данным, «Тиса» забирает в парламенте 132 места из 199, «Фидес» получает 59 мест, правая партия «Наша Родина» — 8 кресел. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал свое поражение на выборах.