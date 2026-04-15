20:01, 15 апреля 2026Мир

В Кремле отказались называть Орбана союзником России

Песков: Орбан не был союзником России в ЕС, он был союзником своего народа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Yves Herman / Reuters

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивал прежде всего интересы собственного народа, а не России в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Господин Орбан никогда не был "союзником России" в Европейском союзе. Он был союзником своего народа, народа Венгрии», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Орбан служил Венгрии много лет и делал это «очень-очень успешно».

13 апреля стало известно, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, возглавляющий партию «Фидес», признал свое поражение. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах.

