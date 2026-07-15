Сенатор Волошин: Европейские элиты ностальгируют по Кенигсбергу, испытывая фантомные боли

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в ответ на высказывания бывшего начальника штаба министерства обороны Германии Нико Ланге о необходимости усилить давление на Крым и Калининградскую область заявил, что регионы надежно защищены.. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Заявления господина Ланге представляют собой какое-то вульгарное пруссачество, щедро приправленное исторической обидой на Россию. Складывается впечатление, что у части европейских элит ностальгия по Кенигсбергу и мечты о пересмотре итогов Второй мировой войны начинают опасным образом переплетаться с текущими вопросами безопасности и обороны. Чем дальше, тем чаще вместо дипломатии мы наблюдаем фантомные боли по утраченному», — сказал Волошин.

Сенатор отметил, что подобные заявления являются следствием милитаризации Европы и подготовки общества к гонке вооружений и противостоянию с Россией.

Общество готовят к гонке вооружений и к противостоянию с Россией, поэтому неизбежно приходится доставать из чулана самые разрушительные идеи прошлого. Историческая память намеренно размывается, потому что иначе трудно объяснить гражданам, зачем снова искать стратегические уязвимости России вместо поиска общей архитектуры безопасности Александр Волошин сенатор от Донецкой Народной Республики

По словам сенатора, опасно, что подобные заявления становятся частью допустимой и одобряемой политической повестки. Еще несколько лет назад подобные рассуждения вызвали бы в Германии серьезные вопросы к их автору, однако сегодня они звучат почти как экспертная рекомендация.

«При этом реальность от подобных фантазий не меняется. И Калининградская область, и Крым надежно защищены, и любые попытки давления будут иметь вполне предсказуемые последствия для их инициаторов. Под угрозой сегодня находится вовсе не безопасность этих российских регионов, а тот хрупкий мир, который европейские политики с удивительным упорством продолжают приносить в жертву собственным внешнеполитическим притязаниям», — отметил Волошин.

История уже не раз показывала, чем заканчиваются попытки разговаривать с Россией на языке угроз. Сенатор выразил надежду на то, что в Берлине все-таки вспомнят печальные уроки прошлого века.

Ранее бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил о необходимости усилить давление на Крым и Калининградскую область. Он высказал мнение, что регионы должны стать «дорогостоящими стратегическими уязвимостями», а не стратегическими форпостами России.