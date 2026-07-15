В России определили самый популярный люксовый автомобиль

«Автостат»: Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли больше чем на 15 %

С января по июнь 2026 года в России удалось продать 369 новых автомобилей класса «люкс». Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 15,3 процента выше того, который фиксировали по итогам аналогичного периода прошлого года. Самым популярным люксовым брендом в I полугодии оказался Rolls-Royce. Было продано 116 автомобилей этой марки. На втором месте расположился Lamborghini с результатом в 102 штуки. Третья позиция у Bentley (101 штука). Также за первое полугодие реализовано 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati.

В июне в России купили 64 новых люксовых автомобиля, или почти на 7 процентов больше, чем в первый летний месяц 2025 года.

За первые два месяца этого года в России было продано 90 новых luxury-автомобилей. Достигнутый результат оказался на 34 процента больше, если сравнивать с январем-февралем 2025 года. Самым популярным брендом оказался Lamborghini, который купили в количестве 28 штук. Вторая позиция досталась Rolls-Royce (24 проданных автомобиля).