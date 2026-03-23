В России определился самый популярный люксовый автомобиль

«Автостат»: Самым популярным люксовым автомобилем в России стал Lamborghini

За первые два месяца этого года в России удалось продать 90 новых luxury-автомобилей. Об этом сообщило «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 34 процента больше, если сравнивать с январем-февралем 2025 года. Самым популярным брендом в 2026 году оказался Lamborghini, который купили в количестве 28 штук. Вторая позиция досталась Rolls-Royce (24 проданных автомобиля).

Кроме того, удалось реализовать 23 Bentley, 12 — Ferrari, и 3 — Aston Martin. В связи с этим агентство обратило внимание, что с начала года в России не купили ни одной машины бренда Maserati.

Ранее сообщалось, что в России захотели ввести разовый налог на покупку люксовых автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Ратующие за такое нововведение депутаты Госдумы считают, что ставка налога должна составить от одного до четырех процентов и будет зависеть от стоимости транспорта. Они полагают, что если в России заработает такая норма, то это обеспечит бюджету дополнительные поступления.