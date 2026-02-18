В России задумались о налоге на люксовые автомобили

Депутаты «Справедливой России» предложили налог на люксовые автомобили и яхты

В России задумались о разовом налоге на покупку люксовых автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Соответствующий документ намерены внести в Госдумы депутаты «Справедливой России», сообщает ТАСС.

Члены парламентской фракции предлагают установить разовый налог на покупку дорогостоящих транспортных средств. В их числе будут машины дороже 20 миллионов рублей, а также яхты, катеры, вертолеты и самолеты дороже 50 миллионов рублей. Ставка налога составит от одного до четырех процентов и будет зависеть от стоимости транспорта.

Уплачивать налог предлагают при государственной регистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты приобретения, если таковая не требуется или не осуществлена. Помимо транспорта, депутаты намерены также поднять налог на дорогую недвижимость. Для квартир и домов дороже 350 миллионов рублей повышенная ставка может составить 3 процента, для объектов недвижимости дороже 450 миллионов — 3,5 процента, дороже 550 миллионов рублей — 4 процента.

«Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, а также позволит сформировать стимулы для оптимизации владения избыточной недвижимостью и сверхдорогим движимым имуществом», — пояснили авторы документа.

В конце 2025-го глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал ежегодный пересмотр ставки налога на роскошь нецелесообразным. Частый пересмотр налогов был бы неправильным, пояснил министр.