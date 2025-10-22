Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно. Так назвал пересмотр одного налога на пленарном заседании Госдумы глава Минфина РФ Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.
По словам министра финансов, в правительстве могут вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году. Частый пересмотр налогов был бы неправильным.
«Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно», — сказал он.
Ранее Силуанов заявил, что социальная политика является главным приоритетом для властей. Поэтому в следующем году в стране проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Так называемым «указным категориям» бюджетников оплату труда повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы — в 2026 году данный показатель достигнет 7,6 процента.