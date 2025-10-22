Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

Силуанов: Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно

Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно. Так назвал пересмотр одного налога на пленарном заседании Госдумы глава Минфина РФ Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра финансов, в правительстве могут вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году. Частый пересмотр налогов был бы неправильным.

«Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно», — сказал он.

Ранее Силуанов заявил, что социальная политика является главным приоритетом для властей. Поэтому в следующем году в стране проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Так называемым «указным категориям» бюджетников оплату труда повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы — в 2026 году данный показатель достигнет 7,6 процента.