13:33, 22 октября 2025Экономика

Силуанов назвал главный приоритет правительства

Силуанов: В 2026 году пройдет масштабная индексация зарплат и пенсий
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В 2026 году в России проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировала «Парламентская газета».

Он напомнил, что социальная политика является главным приоритетом, и рассказал, что так называемым «указным категориям» бюджетников оплату труда повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году данный показатель достигнет 7,6 процента.

Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал проиндексируют на 6,8 процента. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам вырастут с 1 января 2026 года на 7,6 процента. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года дойдет до 27 117 рублей. Что касается прожиточного минимума, то он в 2026 году увеличится на 1200 рублей и будет равен 18 тысяч 939 рублям.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, перед Новым годом россияне могут получить сразу две пенсионные выплаты.

