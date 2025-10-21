Экономика
21:44, 21 октября 2025Экономика

Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

Экономист Балынин: Пенсионеры получат 2 выплаты перед Новым годом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Перед Новым годом россияне могут получить сразу две пенсионные выплаты. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты», — пояснил эксперт.

Так, в начале декабря граждане получат страховую пенсию за декабрь, а в конце того же месяца — за январь. Экономист также напомнил, что в январе 2026 года страховые пенсии увеличат на 7,6 процента. Значит, если в декабре 2025 года страховая пенсия составит 25 237 рублей, то в следующем месяце — 27 155,01 рубля (на 1,9 тысячи рублей больше).

Пенсионеру, получающему такую пенсию, выплатят 25 237 рублей в начале декабря и 27155,01 рубля в конце декабря.

Ранее россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии в 2026 году. Для ее назначения необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

