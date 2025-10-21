Россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии в 2026 году

Профессор Финогенова: Страховая пенсия по старости составит 14 тысяч 287 рублей

В 2026 году страховая пенсия по старости достигнет 14 тысяч 287 рублей. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Ее процитировало ТАСС.

Она напомнила, что для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 индивиудальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Так как стоимость 1 такого коэффициента в нынешнем году составила 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,7 рубля, то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости равнялся 13 тысячам 278,4 рубля.

«После повышения на 7,6 процента он составит 14 287,49 рубля», — объяснила профессор.

Ранее доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский заявил, что средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч рублей.

Также известно, что в 2026 году в России собираются повысить пенсии для военнослужащих-пенсионеров. Кроме того, с 1 февраля увеличат почти 40 социальных пособий, выплат и компенсаций, в том числе материнский капитал и пособия при рождении ребенка.