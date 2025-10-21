Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 21 октября 2025Экономика

Россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии в 2026 году

Профессор Финогенова: Страховая пенсия по старости составит 14 тысяч 287 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2026 году страховая пенсия по старости достигнет 14 тысяч 287 рублей. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Ее процитировало ТАСС.

Она напомнила, что для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 индивиудальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Так как стоимость 1 такого коэффициента в нынешнем году составила 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,7 рубля, то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости равнялся 13 тысячам 278,4 рубля.

«После повышения на 7,6 процента он составит 14 287,49 рубля», — объяснила профессор.

Ранее доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский заявил, что средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч рублей.

Также известно, что в 2026 году в России собираются повысить пенсии для военнослужащих-пенсионеров. Кроме того, с 1 февраля увеличат почти 40 социальных пособий, выплат и компенсаций, в том числе материнский капитал и пособия при рождении ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости