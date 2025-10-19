Раскрыт размер средней пенсии в России

Доцент РУДН Гиринский: Средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч

Средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч рублей. Размер выплат раскрыл доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский, пишет РИА Новости.

«Средний размер (страховой пенсии — прим. «Ленты.ру») в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — заявил эксперт.

Гиринский уточнил, что после окончания переходного периода пенсионной реформы страховые пенсии будут выплачивать женщинам и мужчинам, достигшим 60 и 65 лет соответственно. Однако получать такую выплату смогут только россияне, у которых есть не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее россиянам назвали способы увеличить пенсию. Так, выплаты могут вырасти при переезде в другой регион, при появлении иждивенцев, при достижении 80 лет или смене группы инвалидности на более тяжелую.