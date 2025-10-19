Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:28, 19 октября 2025Экономика

Раскрыт размер средней пенсии в России

Доцент РУДН Гиринский: Средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч рублей. Размер выплат раскрыл доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский, пишет РИА Новости.

«Средний размер (страховой пенсии — прим. «Ленты.ру») в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — заявил эксперт.

Гиринский уточнил, что после окончания переходного периода пенсионной реформы страховые пенсии будут выплачивать женщинам и мужчинам, достигшим 60 и 65 лет соответственно. Однако получать такую выплату смогут только россияне, у которых есть не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее россиянам назвали способы увеличить пенсию. Так, выплаты могут вырасти при переезде в другой регион, при появлении иждивенцев, при достижении 80 лет или смене группы инвалидности на более тяжелую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Запад призвали перейти в «режим войны»

    Названо нормальное количество походов в туалет в день

    Российские школьники отравились в кафе

    Раскрыт размер средней пенсии в России

    Поездки в Россию стали модными в одной восточной стране

    В российском регионе нашли нарушения в цеху предприятия после массового отравления людей

    В МИД России раскрыли масштабы хищения оружия на Украине

    Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов

    Франция поставила рекорд по экспорту вина в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости