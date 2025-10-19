Экономика
10:10, 19 октября 2025

Россиянам назвали способы увеличить пенсию

Эксперт Подольская: Россияне могут увеличить пенсию при переезде в другой регион
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россияне могут увеличить назначенную пенсию при переезде в другой регион или при взятии на попечение иждивенца. Способы повысить выплаты назвала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет ТАСС.

Так, пенсия будет выше, если переехать в регионы с действующим районным коэффициентом — например, на Дальний Восток или Крайний Север. Тогда выплату пересчитают на весь период проживания в этих частях страны.

Кроме того, фиксированную часть страховой пенсии удвоят, когда получателю исполнится 80 лет. Выплата также вырастет, если группа инвалидности изменится на более тяжелую, добавила специалистка.

Еще один повод для увеличения пенсии — появление иждивенцев. Речь идет о детях, внуках, родителях или супругах с инвалидностью, которые находятся на полном материальном содержании пенсионера. Фиксированная выплата увеличится на треть за каждого такого человека, но не более чем за трех.

    Все новости