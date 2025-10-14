Пенсии для некоторых категорий россиян захотели повысить

ТАСС: В Госдуму внесли законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий

Депутатам Госдумы предложат рассмотреть законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Документ на рассмотрение парламентариев, как сообщило ТАСС, внесут депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Речь идет о социальных пенсиях для нетрудоспособных граждан. Для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов второй группы, детей, потерявших одного из родителей, пенсии могут вырасти с 5034 рублей до 10 068 рублей, для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов — с 12 082 рублей до 24 164 рублей, для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй группы, а также детей, потерявших обоих родителей, — с 10 068 рублей до 20 137 рублей. Что касается инвалидов третьей группы, то их пособия предлагается повысить с 4279 рублей до 8558 рублей.

Как пояснил Миронов, рост социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО.

В первой половине 2025 года средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей, а зарплата — 96 тысяч. Пенсии составили 24 процента от уровня зарплат, что стало минимальным за последние 17 лет значением.

