Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 14 октября 2025Экономика

Пенсии для некоторых категорий россиян захотели повысить

ТАСС: В Госдуму внесли законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутатам Госдумы предложат рассмотреть законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Документ на рассмотрение парламентариев, как сообщило ТАСС, внесут депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Речь идет о социальных пенсиях для нетрудоспособных граждан. Для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов второй группы, детей, потерявших одного из родителей, пенсии могут вырасти с 5034 рублей до 10 068 рублей, для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов — с 12 082 рублей до 24 164 рублей, для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй группы, а также детей, потерявших обоих родителей, — с 10 068 рублей до 20 137 рублей. Что касается инвалидов третьей группы, то их пособия предлагается повысить с 4279 рублей до 8558 рублей.

Как пояснил Миронов, рост социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО.

В первой половине 2025 года средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей, а зарплата — 96 тысяч. Пенсии составили 24 процента от уровня зарплат, что стало минимальным за последние 17 лет значением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Установлен виновный в сбое работы железнодорожной станции в России

    Путин созвонился с Токаевым

    Раскрыто отношение молодежи Северного Кавказа к терроризму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости