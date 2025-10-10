Экономика
08:58, 10 октября 2025Экономика

Средние пенсии в России просели относительно зарплат

Росстат: В 2025-м средний размер пенсии составил четверть средней зарплаты
Вячеслав Агапов
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В первой половине 2025 года средний размер пенсии в стране составил 23 тысячи рублей, а зарплата — 96 тысяч. О том, что выплаты уже не работающим россиянам просели по отношению к возможному заработку, со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Известия».

Пенсии составили 24 процента от уровня зарплат — это минимальный за последние 17 лет показатель. Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин объяснил такую тенденцию быстрым ростом заработков на фоне дефицита кадров и более сдержанным увеличением выплат пенсионерам. Только за 2023–2024 годы первый показатель вырос почти на треть, а второй — на 17 процентов.

«Опережающий рост зарплат сохраняется, хотя темпы немного снизились по сравнению с прошлым годом. За январь — июль годовой прирост средней зарплаты составил 15 против 18 процентов годом ранее», — добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В скором времени тенденцию должны переломить: на фоне охлаждения экономики замедлится зарплатная гонка, возобновится индексация выплат для работающих пенсионеров, а также будет совершен переход на двухэтапное повышение страховых пенсий. Это способно нормализовать разрыв, поясняет эксперт.

Как показал опрос SuperJob, в среднем россияне считают, что размер достойной пенсии должен достигать 49,8 тысячи рублей в месяц. При этом часто ожидания зависят от возраста человека — люди старше 45 лет полагают, что достойная пенсия — это 50,8 тысячи рублей. Граждане до 35 лет назвали сумму в 48,3 тысячи рублей, а россияне от 35 до 45 лет — 51,5 тысячи рублей.

    Все новости