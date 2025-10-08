Россияне назвали сумму достойной пенсии

SuperJob: Россияне оценили размер достойной пенсии в 49 тысяч 800 рублей

В среднем россияне считают, что размер достойной пенсии должен достигать 49 тысяч 800 рублей в месяц. Это выяснили специалисты по поиску работы SuperJob. Их выводы процитировало РБК.

Как показал опрос, ожидания зависят от возраста человека. Например, люди старше 45 лет полагают, что достойная пенсия это 50 тысяч 800 рублей. Граждане до 35 лет назвали сумму в 48 тысяч 300 рублей, а россияне от 35 до 45 лет — 51 тысячу 500 рублей.

Кроме того выяснилось, что мужские пенсионные ожидания чуть выше женских: 50 тысяч 300 рублей против 49 тысяч 400 рублей. Люди с высшим образованием хотят получать 51 тысячу 200 рублей, а со средним профессиональным образованием — 50 тысяч 100 рублей.

Москвичи считают достойной сумму в 52 тысячи 500 рублей. Для Санкт-Петербурга эта сумма составила 51 тысячу 900 рублей, а для Хабаровска — 50 тысяч 100 рублей.

По словам экономиста Игоря Балынина, в ноябре 2025 года заметно вырастут пенсии у трех категорий россиян. Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста, а также представителей летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.