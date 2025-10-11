Россия
07:00, 11 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме рассказали о повышении пенсий и соцвыплат в 2026 году

Депутат Бессараб: Пенсии по старости с 2026 года будут повышены на 7,6 процента
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В следующем году с 1 января запланировано повышение страховых пенсий, в том числе по старости, на 7,6 процента. Таким образом, в среднем страховые пенсии вырастут почти на 2 тысячи — до 27,1 тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Вне зависимости от того, работает пенсионер или не работает, повышать пенсию будут следующими сроками. С 1 января для получателей страховых пенсий, их порядка 38 миллионов россиян, на 7,6 процента. С 1 апреля --для получателей социальных пенсий независимо от категории. Это может быть пенсия по потери кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости — на 6,8 процента», — сказала Бессараб.

При этом она допустила, что размер повышения может быть пересмотрен согласно уровню инфляции по итогам 2025 года. В 2026 году, добавила депутат, планируется повышение и пенсий для военнослужащих-пенсионеров. На данный момент в бюджете заложено их увеличение на 4 процента. Кроме того, с 1 февраля будут увеличены почти 40 социальных пособий, выплат и компенсаций, в том числе материнский капитал и пособия при рождении ребенка, уточнила Бессараб.

«Более 40 пособий на 6,8 процента будут проиндексированы. Вообще будут проиндексированы без исключения все публичные обязательства России. И бюджет позволяет их в полном объеме и в установленные сроки выполнить», — сообщила депутат.

По данным Росстата, в первой половине 2025 года средний размер пенсии в стране составил 23 тысячи рублей, а зарплата — 96 тысяч.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годы. В частности, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 4 процента с 1 февраля и на 3,4 процента с 1 апреля.

