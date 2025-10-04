Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:18, 4 октября 2025Экономика

В России запланировали дважды проиндексировать страховые пенсии

Правительство РФ планирует дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годы. Об этом сообщило РИА Новости.

В частности, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 4 процента с 1 февраля и на 3,4 процента с 1 апреля.

В 2028 году также планируется индексация страховых пенсий. В частности, с 1 февраля выплаты проиндексируют на 4 процента, а с 1 апреля — на 3,8 процента.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2026 года военные пенсии в России будут проиндексированы на четыре процента. В свою очередь, с 1 октября 2025 года пенсии военных индексировали на 7,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

    В России запланировали дважды проиндексировать страховые пенсии

    Штурмовавший Капитолий «Шаман» передал привет Путину

    Трамп после ответа ХАМАС по Газе заявил о приближающемся мире на Ближнем Востоке

    Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

    В Германии захотели сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

    Массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам объяснили

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Кадыров раскрыл число отправленных в зону СВО чеченских бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости