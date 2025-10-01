Пенсии некоторых россиян увеличились

С 1 октября пенсии военных пенсионеров индексировали на 7,6 процента

С 1 октября пенсии военных пенсионеров увеличили на 7,6 процента. Об этом указано в соответствующем законопроекте.

Индексация пенсий с 1 октября на 7,6 процента коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств.

К таковым относятся

Вооруженные силы России (ВС), другие воинские формирования России, Объединенные Вооруженные силы СНГ (существовали в 1992–1993 годах);

Росгвардия;

внутренние и железнодорожные войска;

Федеральная пограничная служба и ее структуры;

федеральные органы правительственной связи и информации;

войска гражданской обороны;

Федеральная служба безопасности (ФСБ);

Служба внешней разведки;

военная прокуратура, военные следственные органы Следственного комитета России;

Федеральная служба охраны (ФСО);

органы внутренних дел — как МВД РФ, так и МВД бывшего СССР;

Государственная противопожарная служба;

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ — ФСКН, упразднена в 2016 году;

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения наказаний (ФСИН);

федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Ранее размер окладов и пенсий военных и силовиков собирались проиндексировать на 4,5 процента, но позднее Минобороны предложило увеличить коэффициент индексации.

В рамках этого же законопроекта также увеличатся оклады военных и сотрудников указанных ведомств. Их индексируют также на 7,6 процента.

Ранее Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы и выплаты. Они смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.