Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 21 сентября 2025Экономика

Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 октября

Депутат ГД Цунаева: Зарплаты военных и силовиков вырастут на 7,6% с 1 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 1 октября текущего года зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 7,6 процента. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает ТАСС.

Она уточнила, что оклады увеличатся у сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других.

Также, по слова депутата, индексация распространится на работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданский персонал воинских частей и служащих госорганов.

Ранее в Санкт-Петербурге захотели выделить дополнительно девять миллиардов рублей на помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семей.

До этого Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы и выплаты. Они смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве раскрыли план президента Финляндии после заявления о России

    Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке

    Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга

    Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 октября

    Россиянка описала девушек Дагестана словами «одеваются как хотят, только не откровенно»

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    Победитель «Интервидения» раскрыл «небольшой секрет»

    В Китае увидели риск конфликта с США из-за одного желания Вашингтона

    Во Франции сравнили «Интервидение» с «декадентским» «Евровидением»

    «За политэффектом не гонимся». Лавров высказался об отказе певицы из США участвовать в «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости