Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 октября

Депутат ГД Цунаева: Зарплаты военных и силовиков вырастут на 7,6% с 1 октября

С 1 октября текущего года зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 7,6 процента. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает ТАСС.

Она уточнила, что оклады увеличатся у сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других.

Также, по слова депутата, индексация распространится на работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданский персонал воинских частей и служащих госорганов.

Ранее в Санкт-Петербурге захотели выделить дополнительно девять миллиардов рублей на помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семей.

До этого Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы и выплаты. Они смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.