Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 9 сентября 2025Россия

В российском городе захотели выделить дополнительно миллиарды рублей участникам СВО

В Петербурге захотели выделить дополнительно 9 млрд рублей участникам СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге захотели выделить дополнительно девять миллиардов рублей на помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в администрации города.

В петербургском правительстве разъяснили, что на поддержку бойцов спецоперации и их семей планируется направить дополнительно 9,1 миллиарда рублей.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

На повышение оплаты труда учителей, врачей и других работников бюджетной сферы выделят 12,7 миллиарда рублей, отметили городские власти.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы и выплаты.

До этого Госдума позволила вдовам бойцов СВО использовать их автомобили до вступления в наследство.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей благодаря совету кассирши

    Следователи заинтересовались падением московского врача из окна элитного ЖК

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Российского правозащитника осудили за фейки об армии

    Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости