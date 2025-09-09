В российском городе захотели выделить дополнительно миллиарды рублей участникам СВО

В Петербурге захотели выделить дополнительно 9 млрд рублей участникам СВО

В Санкт-Петербурге захотели выделить дополнительно девять миллиардов рублей на помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в администрации города.

В петербургском правительстве разъяснили, что на поддержку бойцов спецоперации и их семей планируется направить дополнительно 9,1 миллиарда рублей.

На повышение оплаты труда учителей, врачей и других работников бюджетной сферы выделят 12,7 миллиарда рублей, отметили городские власти.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы и выплаты.

До этого Госдума позволила вдовам бойцов СВО использовать их автомобили до вступления в наследство.