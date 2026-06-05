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Бывший СССР
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09:35, 5 июня 2026Бывший СССР

ВСУ столкнулись с трудностями в поставках под Краматорском из-за ударов дронов России

Марочко: ВСУ пытаются скрыть логистические проблемы на славянско-краматорском участке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли сложности со снабжением в районе Краматорска из-за атак российских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик Андрей Марочко.

«Наши войска беспилотных систем усилили патрулирование и на регулярной основе наносят удары по военным грузам и автомобилям противника не только в славянско-краматорской агломерации, но и далеко за ее пределами», — сказал эксперт. По его словам, дроны ВС РФ залетают на расстояние более 100 километров от линии боевого соприкосновения в соседние Харьковскую и Днепропетровскую области.

Марочко добавил, что противник пытается скрыть проблемы с логистикой на славянско-краматорском участке. Ради поддержания позитивной информационной картины Киев, по наблюдениям эксперта, даже нарастил выпуск материалов с полетами БПЛА в тыловых районах России.

Ранее сообщалось, что на славянском направлении российские пехотные подразделения преодолели канал Северский Донец — Донбасс и приступили к штурму позиций ВСУ в направлении населенных пунктов Малиновка и Тихоновка.

В публикации уточняется, что фактически это означает открытие краматорского направления фронта. Атаки с целью прорыва в данные населенные пункты фиксируются с конца мая.

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